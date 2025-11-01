43 años de prisión para un hombre acusado de feminicidio en Chocontá

La niña Emily Villalba fue vista por última vez en b una zona rural de Chocontá acompañada por un hombre.

Una juez penal de conocimiento condenó a Marco Antonio Parra Rodríguez a 43 años y 9 meses de prisión por haberle causado la muerte a una menor de 15 años en el municipio de Chocontá, en el departamento de Cundinamarca. El hombre fue declarado culpable por el delito de feminicidio agravado.

Durante el proceso, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Cundinamarca fue recopilando evidencias como cámaras de seguridad y diferentes pruebas que dieron cuenta que Marco Parra retuvo a la víctima en la Vereda Pueblo Alto Viejo y la llevó a una zona boscosa donde se habría encontrado el cuerpo de la víctima.

Las verificaciones realizadas por las autoridades en el lugar de los hechos dieron con varios objetos, entre los que se encontraba una prenda de vestir, un bolso y un teléfono celular perteneciente al condenado.

De igual manera, las pruebas periciales de ADN mostraron que el material genético en el cuerpo de la víctima pertenecía al hombre acusado. Estos aportes permitieron verificar que Parra Rodríguez fue la última persona que tuvo contacto con la adolescente.

Un proceso que llevaba meses

Marco Antonio Parra, había sido capturado en zona rural del municipio de Facatativá en marzo de este año gracias a al trabajo de la Sijín Cundinamarca tras una búsqueda intensiva de Parra por el crimen de la joven Emily Villalba. Un hecho que generó rechazo en la comunidad y que se puso a disposición de la Fiscalía en su momento, que 7 meses después, logró la condena del feminicida.