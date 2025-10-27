🔴EN VIVO Movilidad en Bogotá HOY 27 de octubre: manifestaciones, rutas alternas y TransMilenio
La movilidad en la mañana de hoy, 27 de octubre en Bogotá, se ha visto afectada por manifestaciones que se han presentado en diferentes partes de la ciudad
La movilidad en la mañana de hoy, 27 de octubre, se ha visto afectada en diferentes sectores de la ciudad por factores como accidentes, manifestaciones y situaciones ambientales. A pesar de la presencia de las autoridades, el tráfico vehicular se ha visto afectado, generando bloqueos y retrasos en el transporte.
El punto principal donde se han visto afectaciones en la movilidad, se estableció en la localidad de Kennedy, donde un grupo de vecinos protestan por la inconformidad que ha causado los cambios en el transporte público y la semaforización del sector.
Recuerde que el día de hoy, aplica la norma del pico y placa para los automóviles, dado que la fecha del día (27) es un número impar, solo está permitida la circulación de vehículos cuya placa termine en los dígitos 1-2-3-4-5. Por tanto, los vehículos con placas que finalicen en 6-7-8-9-0, solamente podrán circular en las vías de la capital luego de las 9:00 PM.
Por otro lado, para los vehículos de servicio público tipo taxi, la restricción de circulación será para aquellos con placas terminadas en 3 y 4. La medida del pico y placa rige desde las 5:30 AM hasta las 9:00 PM.
Movilidad HOY en Bogotá: minuto a minuto 27 de octubre
- 11:04 AM | Se mantienen los bloqueos en la carrera 79 con calle 40C Sur. Autoridades recomiendan tomar las siguientes rutas alternas: Av. Agoberto Mejía o Av. Villavicencio.
- 10:07 AM | Continúa el bloqueo en la Carrera 79 con Calle 39a sur. El número de afectados aumenta a 21.797 usuarios.
- 9:20 AM | Se mantienen los bloqueos en la Carrera 79 con Calle 39a sur. Según el último reporte, se han afectado cerca de 19.312 usuarios.
- 8:53 AM | Se presenta congestión vehicular en la Carrera 7 con calle 51A, en sentido Sur - Norte, por siniestro vial entre bus y motociclista.
- 7:14 AM | Se presenta bloqueo en la intersección de la carrera 79 con calle 40C Sur, vecinos protestan por inconformidad con cambios en transporte público y semaforización.
- 7:00 AM | Persiste bloqueo en la Carrera 79 con Calle 39a sur.
- 6:37 AM | A la hora se presenta bloqueo en la vía, por lo que servicios de TransMiZonal y la ruta alimentadora 8-4 Corabastos activan desvíos.