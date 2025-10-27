🔴EN VIVO Movilidad en Bogotá HOY 27 de octubre: manifestaciones, rutas alternas y TransMilenio

🔴 EN VIVO|Movilidad en Bogotá HOY 17 de octubre: manifestaciones y desvíos de TransMilenio

La movilidad en la mañana de hoy, 27 de octubre, se ha visto afectada en diferentes sectores de la ciudad por factores como accidentes, manifestaciones y situaciones ambientales. A pesar de la presencia de las autoridades, el tráfico vehicular se ha visto afectado, generando bloqueos y retrasos en el transporte.

El punto principal donde se han visto afectaciones en la movilidad, se estableció en la localidad de Kennedy, donde un grupo de vecinos protestan por la inconformidad que ha causado los cambios en el transporte público y la semaforización del sector.

Recuerde que el día de hoy, aplica la norma del pico y placa para los automóviles, dado que la fecha del día (27) es un número impar, solo está permitida la circulación de vehículos cuya placa termine en los dígitos 1-2-3-4-5. Por tanto, los vehículos con placas que finalicen en 6-7-8-9-0, solamente podrán circular en las vías de la capital luego de las 9:00 PM.

Por otro lado, para los vehículos de servicio público tipo taxi, la restricción de circulación será para aquellos con placas terminadas en 3 y 4. La medida del pico y placa rige desde las 5:30 AM hasta las 9:00 PM.

Movilidad HOY en Bogotá: minuto a minuto 27 de octubre

11:04 AM | Se mantienen los bloqueos en la carrera 79 con calle 40C Sur. Autoridades recomiendan tomar las siguientes rutas alternas: Av. Agoberto Mejía o Av. Villavicencio.

[11:04 a.m.] #MovilidadAhora | Continúa la afectación vial en la intersección de la carrera 79 con calle 40C Sur, por bloqueos.



🟡Rutas alternas: Av. Agoberto Mejía o Av. Villavicencio.



👮Agentes Civiles desvían y regulan el tráfico en la zona. https://t.co/kCC3dswoHy pic.twitter.com/TokFCCf2rk — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 27, 2025

10:07 AM | Continúa el bloqueo en la Carrera 79 con Calle 39a sur. El número de afectados aumenta a 21.797 usuarios.

⏰ #TMAhora 10:07 a.m.



📍Carrera 79 con Calle 39a sur



🔵Al momento persiste el bloqueo, los servicios de TransMiZonal y alimentadores que transitan por este sector siguen con desvíos.



👥Usuarios afectados: 21.797 pic.twitter.com/yiaMUqYwMD — TransMilenio (@TransMilenio) October 27, 2025

9:20 AM | Se mantienen los bloqueos en la Carrera 79 con Calle 39a sur. Según el último reporte, se han afectado cerca de 19.312 usuarios.

#BOGOTÁ | Persiste el bloqueo en la carrera 79 con calle 39A sur. Ya son más de 19.000 usuarios afectados porque 16 rutas de Transmilenio no tienen paso por el sector.https://t.co/R0kxQZ2KMp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 27, 2025

8:53 AM | Se presenta congestión vehicular en la Carrera 7 con calle 51A, en sentido Sur - Norte, por siniestro vial entre bus y motociclista.

[08:53 a. m.] #MovilidadAhora | Se presenta congestión vehicular en la Carrera 7 con calle 51A, en sentido Sur - Norte, por siniestro vial entre bus y motociclista. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas. pic.twitter.com/mFHiuAGGyR — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 27, 2025

7:14 AM | Se presenta bloqueo en la intersección de la carrera 79 con calle 40C Sur, vecinos protestan por inconformidad con cambios en transporte público y semaforización.

#BOGOTÁ | A esta hora ( 7:14 AM) se presenta bloqueo en la intersección de la carrera 79 con calle 40C Sur, por parte de habitantes del sector que están inconformes con los cambios en el transporte público y en la semaforización. Autoridades recomiendan tomar rutas alternas como… pic.twitter.com/gs2yUvyMM0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 27, 2025

7:00 AM | Persiste bloqueo en la Carrera 79 con Calle 39a sur.

⏰ #TMAhora 7:00 a.m.



📍Carrera 79 con Calle 39a sur



🔵Al momento persiste el bloqueo en este sector, los servicios de TransMiZonal con afectación son:



🚎191, GA501, 99, 544A, GK502, 607A, T40, GA538, 117, 192, GA507, CG156, T62, FG414, GA522 y DG208. pic.twitter.com/d0LkVOhDp6 — TransMilenio (@TransMilenio) October 27, 2025

6:37 AM | A la hora se presenta bloqueo en la vía, por lo que servicios de TransMiZonal y la ruta alimentadora 8-4 Corabastos activan desvíos.