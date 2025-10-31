Top 10 de congresistas más votados del Pacto Histórico en la consulta para su reelección

Colombia

El Pacto Histórico definió en su más reciente consulta interna los nombres de quienes buscarán la reelección en el Congreso para el periodo legislativo 2026-2030. Entre los resultados, destacan los diez congresistas que obtuvieron la mayor votación dentro de la coalición.

De acuerdo con los datos del proceso, el listado lo encabeza Pedro Hernando Flórez Porras, con 185.029 votos, seguido por Wilson Neber Arias Castillo, quien alcanzó 171.354 sufragios.

¿Cuáles senadores fueron los más votados para reelegirse?

En los primeros lugares también figuran Ferney Silva Idrobo (90.450 votos), Carlos Alberto Benavides Mora (77.623), y Jorge Alejandro Ocampo Giraldo (66.439).

Otros nombres destacados son Alex Xavier Flórez Hernández (63.995), Aida Yolanda Avella Esquivel (50.121), Agmeth José Escaf Tijerino (48.115) y Yuly Esmeralda Hernández Silva (42.166).

¿En este TOP 10 hay aspirantes a la reelección de Cámara por Bogotá?

Dentro del top 10 también se encuentra María Fernanda Carrascal Rojas, actual representante a la Cámara por Bogotá, quien obtuvo 65.547 votos y ahora busca mantenerse en el Legislativo.

¿Quién es la persona más votada en esta consulta?

Con más de 180 mil votos, el senador Pedro Flórez, integrante de la casa política de los Torres, se consolidó como el gran ganador en la consulta interna del Pacto Histórico, marcando la mayor votación a nivel nacional.

La votación de Flórez fue especialmente contundente en la región Caribe, destacándose en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba, donde su trabajo legislativo ha tenido impacto directo. Además, el senador obtuvo apoyos significativos en Bogotá, Quindío y Huila, lo que evidencia un respaldo más allá de su región y lo perfila como un líder de proyección nacional.

“Este triunfo no es personal, es de quienes creen en una Colombia donde las regiones también gobiernan. Vamos a seguir haciendo historia desde el Congreso”, afirmó Flórez tras conocerse los resultados.

¿Cuál es el TOP 10 de congresistas más votados del Pacto Histórico en la consulta para su reelección?

Nombre Votos Senado o Cámara PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS 185.029 SENADO WILSON NEBER ARIAS CASTILLO 171.354 SENADO FERNEY SILVA IDROBO 90.45 SENADO CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA 77.623 SENADO JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO 66.439 SENADO MARIA FERNANDA CARRASCAL ROJAS 65.547 CÁMARA DE BOGOTÁ ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ 63.995 SENADO AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL 50.121 SENADO AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO 48.115 SENADO YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA 42.166 SENADO

¿Quiénes fueron los quemados?

Pero no podemos olvidar a los quemados entre los que podemos resaltar nombres como Robert Daza, Alirio Uribe, el exministro Andrés Camacho, y el exalcalde William Dau o Pedro Saade, hermano del exjefe de Gabinete Alfredo Saade.

El famoso caricaturista de izquierda radical, Julio César González, conocido como “Matador” también se quemó en la consulta.

¿Con estos resultados que sigue para el Pacto Histórico?

Con estos resultados, el Pacto Histórico consolida a varios de sus actuales congresistas en la contienda electoral de 2026, donde medirán nuevamente su respaldo entre los votantes del sector progresista.

El proceso interno hace parte de la estrategia del movimiento para definir sus listas al Congreso antes de las elecciones del próximo año.

Y de esta manera, ya quedaron conformadas las listas cerradas del Pacto Histórico para las elecciones de marzo en Colombia.