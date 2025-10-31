Tocancipá, entre los municipios más modernos de Colombia según el DNP

Colombia

Tocancipá (Cundinamarca) fue reconocido como uno de los municipios más modernos del país, según el más reciente Índice de Ciudades Modernas (ICM) 2024 publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El Departamento Nacional de Planeación ubicó a Tocancipá en el tercer lugar del Índice de Ciudades Modernas 2024.

Con un puntaje de 70,69 sobre 100, el municipio se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional, junto a Floridablanca (Santander) y Manizales (Caldas), ambas con 71 puntos.

Este resultado consolida a Tocancipá como un territorio que combina innovación, sostenibilidad y bienestar social, y que hoy es ejemplo de desarrollo para otras regiones del país.

¿Qué es el Índice de Ciudades Modernas?

El Índice de Ciudades Modernas (ICM) es una herramienta del DNP que mide qué tan preparados están los municipios del país para responder a los desafíos del desarrollo actual.

Para hacerlo, analiza 1.100 municipios en seis áreas fundamentales:

• Gobernanza y participación ciudadana

• Productividad y competitividad económica

• Seguridad

• Sostenibilidad ambiental

• Ciencia, tecnología e innovación

• Equidad e inclusión social

El objetivo es ofrecer información clara y comparativa que sirva a los gobiernos locales para mejorar su gestión y reducir las brechas entre territorios.

¿Por qué Tocancipá está entre los más modernos?

De acuerdo con el DNP, Tocancipá sobresale en varios indicadores clave que muestran un equilibrio entre desarrollo económico y calidad de vida.

Estos son algunos de los resultados más destacados:

• Equidad e inclusión social: 84,75% – primer lugar en Cundinamarca y segundo en el país.

• Tratamiento de aguas residuales: 100%.

• Calidad del agua para consumo humano: mejor que en Envigado, Bogotá y Manizales.

• Adaptabilidad y resiliencia: 75,13%.

• Gobernanza y participación: 75,56%, por encima de municipios como Sopó, Gachancipá y Cota.

• Competitividad: 93,33%, nivel comparable con Bogotá.

• Productividad económica: por encima de Manizales y Floridablanca.

• Disposición de residuos sólidos: 100%.

• Movimiento de carga por carretera: 1.112,8 millones de toneladas-kilómetro.

Además, en el componente de aglomeraciones urbanas, Tocancipá obtuvo 70,79 puntos, el más alto entre los 23 municipios que hacen parte de la región capital Bogotá, superando a Cotá, Cajicá y Sopó.

¿Qué significa este reconocimiento para Tocancipá?

El DNP destacó que los avances de Tocancipá en tecnología, salud, infraestructura y medio ambiente lo convierten en un ejemplo de gestión moderna y eficiente.

El municipio ha logrado construir un modelo de desarrollo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el que el crecimiento económico va de la mano con el bienestar de las personas y el cuidado del entorno natural.

Este reconocimiento posiciona a Tocancipá como un referente de innovación y progreso en Cundinamarca, impulsando el crecimiento de la región y sirviendo como inspiración para otros gobiernos locales del país.

¿Y qué puede aprender el país de este ejemplo?

Para el DNP, casos como el de Tocancipá muestran que la modernización de los municipios no depende solo del tamaño o los recursos, sino de una gestión pública con visión, transparencia y planeación.