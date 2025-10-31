Reforzarán el pie de fuerza en el Tolima con 300 policías nuevos

Tolima

La Gobernación del Tolima y la Dirección de la Policía Nacional sellarán un convenio para aumentar el pie de fuerza en el departamento con 300 nuevos policías. Así lo anunció la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, al final del Encuentro Nacional de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad y la Seguridad Territorial que se cumplió el jueves 30 de octubre en Cali, Valle del Cauca.

La mandataria reveló que el aumento del pie de fuerza fue una de las principales conclusiones del encuentro, en el que también participó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

“Por fin van a acceder a que nosotros demos un aporte económico para poder pagar los equipos de quienes se vayan a incorporar a la Policía Nacional”, puntualizó la gobernadora.

Desde 2024, Matiz venía gestionando este convenio para fortalecer las capacidades de la Policía en el Tolima. Sin embargo, dicha solicitud había sido negada en su momento, hasta que el nuevo director de la Policía Nacional accedió a concretarlo.

“Son 300 policías que ingresan a la Policía, y nosotros asumimos ese costo. Ellos se quedarán después prestando el servicio en nuestro territorio”, remarcó la mandataria.

Por último, Matiz destacó la hoja de ruta definida entre los gobernadores y el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, para articular las estrategias de seguridad regionales y nacionales.