Londoño revela que “hay dinero para invertir en Millonarios” y desmiente supuesta llegada de Dudamel

Noticias en el horizonte de Millonarios. Durante la última emisión del programa ‘El Pulso del Fútbol’, César Augusto Londoño se refirió al rumor sobre la supuesta llegada de Rafael Dudamel a la dirección técnica del club y dio detalles sobre el mercado de fichajes albiazul pensando en el 2026.

Rafael Dudamel no llegará a Millonarios

Luego de su salida del Deportivo Pereira, tras el escándalo por falta de pagos, versiones de prensa vincularon a Rafael Dudamel con Millonarios. Pues bien, César Augusto Londoño fue tajante al advertir que dicho rumor era “falso de toda falsedad” e incluso advirtió que tampoco llegará a Santa Fe.

“Rueda el rumor de que Rafael Dudamel, que renunció al Deportivo Pereira, podría llegar a Millonarios y tendría todo adelantado. Falso de toda falsedad, mentira absoluta, no va a llegar ni a Millonarios ni a Santa Fe, donde también lo están promocionando siendo un muy buen entrenador”, informó.

Y al respecto comentó Steven Arce: “Dudamel es un extraordinario entrenador, pero a mí sí me parecería injusto con Hernán Torres por su trayectoria y ya haber ganado en Millonarios“.

Hernán Torres sigue en Millonarios y tendrá “dinero para invertir” en fichajes

César Augusto Londoño informó además que Hernán Torres se mantendrá al frente de la dirección técnica de Millonarios, más allá de la tempranera eliminación en el segundo semestre de la Liga Colombiana. “Torres va a ser el entrenador, Millonarios es un equipo serio con el tema de los entrenadores”, señaló.

A lo cual dijo Arce: “Lo mínimo, por respeto, es tenerlo en el siguiente semestre con su equipo, con pretemporada, con jugadores que al lado de la dirigencia haya evaluado y ahí sí evaluarlo. Sería injusto si se llega a sacar a Hernán en este momento”

En este orden de ideas, Londoño detalló que a pesar de que Torres tiene un rendimiento similar al que dejó David González al momento de su salida, ahora tendrá vía libre para armar su nómina con una buena inversión y así planificar su pretemporada de la mejor manera.

“Es cierto que la diferencia entre el rendimiento de David González en el segundo torneo en los 6 partidos que dirigió y la de Hernán Torres no es muy grande. González 46% y Torres 48%, aunque también es cierto que Hernán no armó al equipo, pero le toca apretar el acelerador. Ahora tendrá la oportunidad de armar el equipo, conformar una nómina con dinero, porque hay dinero para invertir en Millonarios, y salir campeón”, concluyó.

