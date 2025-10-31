Protección Animal rescata a perro pitbull brutalmente maltratado en el sur de Bogotá

Bogotá D. C.

El Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) rescató a un perro pitbull, víctima de maltrato por parte de un hombre en el barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy.

En un video difundido por redes sociales, que llevó a la entidad a atender el caso, quedó en evidencia cómo el hombre pateó, ahogó y golpeó al perro con un palo y un cinturón.

El escuadrón anti-crueldad del Instituto se movilizaron al sur de la ciudad en compañía de veterinarios que emitieron un concepto desfavorable que permitió el decomiso de Rogger por parte de las autoridades tras largos minutos de espera.

Estos funcionarios estuvieron acompañados también por personal de la Personería, unidades de cuerpo de Bomberos, la Policía, Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local de Kennedy.

El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, confirmó que “Rogger está bajo custodia del Instituto para garantizar su bienestar y protección mientras avanza los procesos legales interpuestas ante las autoridades competentes”.

Hernández también agradeció a la ciudadanía por el apoyo e invitó a denunciar cuando se presenten otros casos como este.