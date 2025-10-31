Procuraduría abre indagación por presunto uso excesivo de fuerza por la Policía en la Uniatlántico

La zona de la protestas en inmediaciones de la Universidad del Atlántico.

La Procuraduría abrió una indagación por “presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía” en la Universidad del Atlántico.

El órgano de control señaló que esta indagación previa es contra miembros por determinar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, por un posible uso desproporcionado de la fuerza durante los enfrentamientos sostenidos con manifestantes en la Universidad del Atlántico, tras la elección del nuevo rector Leyton Barrios.

El órgano de control investiga si los uniformados habrían hecho un uso excesivo de la fuerza utilizando gases lacrimógenos y aparentemente autorizando el sobrevuelo de un helicóptero, lo que podría constituir una transgresión a la autonomía universitaria y afectar la seguridad de la comunidad educativa.

Con la apertura de la indagación previa, dice la Procuraduría, se busca esclarecer los hechos, ocurridos ayer 30 de octubre, y establecer posibles responsabilidades disciplinarias. Igualmente, decretó la práctica de pruebas para garantizar los derechos de los involucrados y la transparencia institucional.