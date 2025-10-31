Cartagena

Niños entrarán gratis con un adulto a partido de Real Cartagena: ¿Qué requisitos debe cumplir?

También hubo novedades con quienes compraron sus abonados

Cortesía

Real Cartagena informó a su hinchada y al público en general que la venta de abonos y boletería para la tribuna Oriental, queda inhabilitada para el partido de este sábado 1 de noviembre frente a Boca Juniors de Cali, correspondiente a la primera fecha de los Cuadrangulares Semifinales del Torneo BetPlay.

Esto se debe a que dicho sector será destinado para albergar, a los niños y jóvenes deportistas pertenecientes a la Liga de Bolívar.

“Invitamos a los deportistas a asistir y disfrutar del espectáculo deportivo. Podrán ingresar de manera gratuita, utilizando el suéter de su equipo y acompañados de un (1) adulto. A nuestros aficionados que adquirieron abonos o boletería para la tribuna Oriental, les informamos que serán reubicados en la tribuna Occidental Alta”, expresó el club.

En el caso de los abonados, esta reubicación aplica únicamente para este partido. Los dos juegos restantes podrán ingresar con normalidad a la tribuna

