Huila, ¡ Está de película !

Elencuentro departamental de cine en el Huila busca formar a las nuevas generaciones en producción cinematograficas.

Neiva

El evento Huila de película, busca formar a las nuevas generaciones en la producción audiovisual y cinematográfica con la serie de invitados de talla nacional quienes han formado en actuación y diferentes ramas en los procesos de producción cinematográfica.

Actores invitados como Patricia Ercole, hija de Lizardo Diaz Muñoz (Felipe en del dueto Los Tolimenses) y Raquel Ercole del dueto los Tolimenses , llegó a transmitir el legado de sus padres de la diferente filmografía de producciones Díaz Ercole, participando con la producción nacional “Amazonas: Infierno y Paraiso”

Por su parte el matemático de formación educativa y actor de origen neivano, Pedro Luis Falla Ramírez quien ha participado en diferentes series nacionales como,Donde está Elisa? La dama de Troya, Pecados capitales, entre muchas otras, llegó para dictar talleres de actuación.

Guionistas como Alonso torres Arana, guionista de cine y televisión, ganador de premios Fénix, por “Matar a jesús de Laura Mora”, Perro come Perro, el vuelco del cangrejo entre otros transmitió fue uno de los conferencistas invitados para transmitir sus conocimientos sobre la elaboración de guiones.

Talleres de producción cinematográfica a cargo de Sandra Molano torres especialista en procesos de producción acompañan los diferentes eventos llenos de cortometrajes y de las inquietudes de los productores cinematográficos en la región.

Con los invitados, expositores y asistentes, Neiva se convierte en el epicentro de la producción cinematografía nacional con proyección internacional.