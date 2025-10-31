Gran Noche de Tradición Festiva este domingo en Cartagena

Noviembre arranca con una nutrida agenda de las Fiestas de Independencia. El turno este domingo será para la gran Noche de Tradición Festiva, conocida también como Desfile en traje artesanal, que se realizará en la Plaza de la Aduana, a partir de las 6:30 de la tarde.

”Nuestras reinas serán protagonistas de esta Noche de tradición festiva, uno de mis eventos favoritos porque se convierte en una gran plataforma en la que se visibiliza no solo la belleza de nuestras cartageneras, sino el talento de sobra que tienen los artesanos y diseñadores”, comenta Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

”Nuestras Fiestas de Independencia del 11 de noviembre son el gran activo cultural de la ciudad y siguen siendo el escenario natural para mostrar el talento no solo de nuestras candidatas al reinado popular, también de nuestros artistas. Y, esta noche en particular, será sin duda alguna la oportunidad para mostrar a los diseñadores que han sido durante todos los años parte fundamental para interpretar nuestra identidad y la tradición, y llevarlos a diseños ensoñadores. Este domingo, los veremos al ritmo de Soneros de Gamero, con su voz líder Miryam Negrete, y Eddy Herrera”, asegura Lucy Espinosa, Directora del IPCC.

La Noche de Tradición Festiva contempla el desfile de las 39 candidatas al Reinado de Independencia en dos bloques. Esto, con el objetivo de que el público que nos acompañe disfrute y aprecie el trabajo, de meses, de estos diseñadores.

Sin embargo, y como parte fundamental de la agenda de la Fiesta que nos une, los artistas musicales también tendrán su lugar y para esta ocasión se presentarán en tarima: los Soneros de Gamero, como cuota folclórica y Eddy Herrera, como artista internacional.

”Tenemos todo listo para que cartageneros y turistas, que vengan de visita durante este puente festivo, se contagien de nuestro ambiente festivo. En esta nómina de artistas incluimos a los Soneros de Gamero , quienes representan todo lo autóctono que caracteriza esta Noche de tradición festiva y a Eddy Herrera, que con sus clásicos del merengue, nos pondrá a bailar a todos”, puntualiza Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.

La Alcaldía de Cartagena de Indias, en cabeza de Dumek Turbay Paz, el IPCC, Corpoturismo y la Gerencia de Fiestas, invitan a todos a disfrutar sanamente de estos espacios.