Futuros abogados culminaron prácticas en la Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección Administrativa de Talento Humano, celebró la clausura del proceso de prácticas profesionales de 34 judicantes del programa “Mi Primera Chamba”, quienes culminan hoy su etapa formativa en distintas dependencias del Distrito.

Esta cohorte tiene un significado especial, pues por primera vez el Distrito contó con practicantes de Derecho, quienes realizaron su judicatura en la administración pública, fortaleciendo sus conocimientos jurídicos y adquiriendo experiencia en el servicio a la ciudadanía.

El cierre estuvo acompañado de mensajes de gratitud y reflexión por parte de los judicantes, quienes destacaron el aprendizaje adquirido y la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en un entorno real de servicio público. En representación del grupo, Jonathan Cardona compartió:

“Gracias a Mi Primera Chamba descubrí una nueva vocación impulsada por el servicio a la ciudad. Agradezco nuevamente al señor alcalde por impulsar este tipo de iniciativas que abren caminos y transforman vidas. Hoy, al culminar esta judicatura, estamos un paso más cerca de convertirnos en abogados. Pero no solo en abogados titulados, sino en profesionales comprometidos con trabajar por una Cartagena más justa, más transparente y más humana”, expresó Carolina Echeverri, quien estuvo vinculada a Mi Primera Chamba.

Por su parte, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a la importancia de esta iniciativa para el fortalecimiento del campo laboral de los jóvenes, a través de la Dirección Administrativa de Talento Humano.

“En el recorrido de mi vida, vivir un momento como el de hoy es verdaderamente edificante. Como alcalde, me siento honrado de acompañar esta iniciativa que ha sido muy importante para la ciudad. Nos sentimos profundamente orgullosos de la participación de cada uno de ustedes y queremos que sigan acompañándonos. Nuestro propósito es brindarles oportunidades reales, como la del primer empleo con nosotros, a partir del 2026, porque este gobierno está comprometido con ser útil y trascendente para su gente”, dijo el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, la directora administrativa de Talento Humano, Yira Morales, destacó que esta experiencia “refleja el compromiso de la administración por brindar oportunidades reales de aprendizaje y crecimiento a los jóvenes, fortaleciendo al mismo tiempo la cultura del servicio público con propósito y vocación”.

A través del programa “Mi Primera Chamba”, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa impulsando el crecimiento profesional de la juventud, brindando oportunidades reales de aprendizaje y contribuyendo a formar una nueva generación de talentos comprometidos con el desarrollo de la ciudad desde el sector público.