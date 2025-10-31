En Garzón no podrán circular motocicletas durante 24 horas, por celebraciones de 31 de octubre

Neiva

La Administración Municipal de Garzón informó que esta semana se desarrollarán tres importantes actividades orientadas a la seguridad ciudadana y al fortalecimiento cultural. En primer lugar, se llevará a cabo una reunión con los comandantes de estaciones y distritos del departamento, con el propósito de presentar la rendición de cuentas de cada una de las unidades policiales y coordinar estrategias conjuntas para la tranquilidad de la comunidad.

De igual manera, se anunció la expedición del Decreto 258 de 2025, mediante el cual se restringe la circulación de motocicletas durante 24 horas en el municipio de Garzón, desde las 6:00 a. m. del 31 de octubre hasta las 6:00 a. m. del 1 de noviembre. La medida busca salvaguardar la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes que participarán en las celebraciones del Día de los Ángeles.

Según Elkin Lloreda, da la administración, comento que “reiteró la importancia de mantener la convivencia y el respeto por la vida durante estas fechas, al tiempo que destacó el valor cultural del Festival de Brujas como un espacio de integración familiar y promoción turística. La comunidad de Garzón y visitantes del país están invitados a disfrutar de un fin de semana lleno de cultura, seguridad y alegría en el centro poblado de La Jagua”.

Por otra parte, las autoridades locales extendieron una cordial invitación al Festival de Brujas de La Jagua, evento tradicional que se desarrollará durante el puente festivo. Esta celebración contará con una variada programación de actividades culturales, deportivas y artísticas, entre las que se destacan los desfiles con comparsas, presentaciones musicales, danzas y muestras teatrales, que buscan resaltar el talento local y regional.