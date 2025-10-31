En El Bagre, un grupo ilegal interceptó a una mujer de camino a su casa y luego la asesinó

El Bagre- Antioquia

En las últimas horas se conoció que otra mujer fue asesinada en Antioquia. En esta ocasión, el hecho violento se registró en zona rural del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. La víctima se encontraba con su pareja sentimental cuando fue atacada a tiros.

Sobre este hecho se ha conocido que la mujer fue identificada como Paola Johanna Zuleta Zapata, de 45 años, quien se dirigía hacia su vivienda junto a su pareja sentimental en la vereda La Sentada de Villa, ubicada a unas cinco horas de la cabecera municipal. Pero antes de llegar a la casa, habría sido interceptada por un grupo ilegal que vestía prendas de uso privativo de las fuerzas militares, conformado por unas nueve personas, quienes le ordenaron que debía acompañarlos hacia otro lugar, pero pocos minutos después escucharon varios disparos y cuando fueron al sitio la encontraron muerta.

La mujer tenía heridas en varias partes del cuerpo, como cabeza, hombro, espaldas, pecho y antebrazo. Luego fue trasladada a la morgue municipal por familiares, donde las autoridades procedieron a la inspección técnica del cadáver y su plena identificación.

Aunque por ahora no se detalla la razón por la cual fue atacada y tampoco el grupo responsable, se tiene información de que en la zona tiene injerencia criminal el Clan del Golfo, subestructura Uldar Cardona Rueda.

Según la policía Antioquia, en su jurisdicción se han registrado 46 asesinatos de mujeres durante el 2025, mientras que el año pasado la cifra fue de 48.