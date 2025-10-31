En Cartagena palenqueros pidieron respeto a sus derechos ante Defensoría del Pueblo

En una manifestación pacífica y profundamente simbólica, el Pueblo Palenquero, acompañado por su Guardia Cimarrona, se tomó las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Cartagena. La acción, según expresaron sus voceros, busca exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos colectivos, consagrados en la Constitución de 1991 y el Convenio 169 de la OIT.

La comunidad solicita la presencia inmediata del alcalde del municipio de Mahates, del gobernador de Bolívar y de la defensora regional, con el fin de avanzar en cuatro puntos fundamentales: La realización de la Consulta Previa y la Consulta Popular del municipio de Palenque. La firma de la certificación del proyecto de regalías, considerado clave para el desarrollo, el empleo y el bienestar de las familias palenqueras.

Soluciones urgentes frente a la crisis sanitaria y ambiental generada por el rebosamiento de aguas de la PTAR, que amenaza la salud pública y el equilibrio del territorio ancestral. Y la instalación de un diálogo institucional transparente, donde las propuestas comunitarias sean escuchadas sin ser reducidas a intereses políticos.

“Nuestra presencia en la Defensoría del Pueblo de Bolívar no fue un acto de provocación, sino una expresión legítima de resistencia, dignidad y esperanza”, señalaron los voceros del movimiento palenquero.

La comunidad también rechazó las recientes declaraciones del alcalde de Mahates, Agustín Palomino Agamez, quien, según los líderes, ha intentado deslegitimar la movilización pacífica y el reclamo legítimo del pueblo palenquero.

En su pronunciamiento, los manifestantes hicieron un llamado a la Defensoría Regional de Bolívar, la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación de Bolívar para la instalación de una mesa de diálogo urgente y pública, con presencia de medios de comunicación y de las comunidades afectadas, en búsqueda de soluciones con verdad, respeto y justicia.