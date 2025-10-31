El Pulso del Fútbol, 31 de octubre de 2025

Jugadores de Palmeiras celebran su pase a la final de Copa Libertadores 2025. FOTO: Alexandre Schneider/Getty Images / Alexandre Schneider

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Estamos lejos de volver a ganar la Copa Libertadores? 44:15 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Jugadores de Palmeiras celebran su pase a la final de Copa Libertadores 2025. FOTO: Alexandre Schneider/Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las protestas que se han presentado en contra del Deportivo Pereira por sus problemas económicos. Steven dijo: “Las protestas de los hinchas del Deportivo Pereira han bloqueado varios sectores y creo que la protesta es bienvenida, pero sin vulnerar los derechos de los demás”. Sobre el tema César agregó: “Lo malo es que se han presentado hechos de violencia y en contra de los directivos. Se han vivido momentos de tensión en Pereira por la situación de equipo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.