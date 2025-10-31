El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 31 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la final Brasileña enla Copa Libertadores.

Jugadores de Palmeiras celebran su pase a la final de Copa Libertadores 2025. FOTO: Alexandre Schneider/Getty Images

Jugadores de Palmeiras celebran su pase a la final de Copa Libertadores 2025. FOTO: Alexandre Schneider/Getty Images / Alexandre Schneider

Juan Cedeño

¿Estamos lejos de volver a ganar la Copa Libertadores?

¿Estamos lejos de volver a ganar la Copa Libertadores?

44:15

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jugadores de Palmeiras celebran su pase a la final de Copa Libertadores 2025. FOTO: Alexandre Schneider/Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las protestas que se han presentado en contra del Deportivo Pereira por sus problemas económicos. Steven dijo: “Las protestas de los hinchas del Deportivo Pereira han bloqueado varios sectores y creo que la protesta es bienvenida, pero sin vulnerar los derechos de los demás”. Sobre el tema César agregó: “Lo malo es que se han presentado hechos de violencia y en contra de los directivos. Se han vivido momentos de tensión en Pereira por la situación de equipo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad