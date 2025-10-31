Docentes se preparan para reunirse con el gobierno nacional

Educadores de Norte de Santander. / Foto: Archivo. ( Foto Gobernación de Norte de Santander )

Cúcuta

Después de realizar un paro nacional de 24 horas, docentes afiliados a Fecode, se reunirán los próximos días con varios ministros del gobierno nacional, para tratar una a una, cada irregularidad presentada en el nuevo modelo de salud para los docentes.

“Tenemos planteado una reunión con los tres ministros que manejan el Sistema de Salud la semana entrante, con el Ministro de Educación, Salud y el Ministro de Trabajo” dijo Hugo Cárdenas, integrante de Fecode.

Agregó que a esta reunión asistirán “dos delegados de FECODE que hacemos parte y le hemos puesto unos parámetros al gobierno nacional: Primero hay que reducir y controlar el gasto, hay que hacer un tarifario para todo el país, hay que hacer unas auditorías externas, hay que contratar los servicios adicionales que tiene el gremio de manera clara y a través de licitación pública y hay que corregir indudablemente algunos funcionarios que no funcionan y que podrían llevar al traste con el sistema”.

Así mismo aseguró que “también estamos pidiendo una audiencia al presidente Petro, porque esto se le puede complicar si no nos ayuda”.

De momento esperan una respuesta por parte de los mandatarios de los colombianos.