Caravanas de la muerte: en Villa del Rosario aseguran que atacarán los nichos de inicios

Villa del Rosario

Gustavo Anduquia, subsecretario de seguridad de Villa del Rosario, indicó que en el municipio histórico la estrategia que implementarán es no dejar que inicien las caravanas de motociclistas. Es decir, evitar el problema antes que comience.

Aseguró el funcionario que esta estrategia les funcionó el año anterior y por eso la implementarán durante el fin de semana.

“Nosotros tenemos toda la fuerza disponible de nuestro organismo de tránsito, tenemos toda la disposición también por parte de la Policía Nacional y tenemos toda la institucionalidad pendiente de este tema. Nosotros tenemos la experiencia del año pasado, yo el año pasado no estaba en seguridad, estaba en tránsito, como director de tránsito, y el año pasado en conjunto con secretaría de Gobierno, realizamos unos operativos, con la dinámica de atacar los nichos de inicio de las caravanas como tal”, agregó el funcionario.

Aseguró que durante el 2024, “nos dio muy buen resultado” y por esta razón, la estrategia para este año será la misma.

Así mismo lamentó las caravanas que se han presentado en algunos sectores del municipio histórico. “Tuvimos una caravana que no debió haber iniciado, ya tenemos la experiencia y tenemos la experticia para el día de hoy, el día de mañana”