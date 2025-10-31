Distrito atendió familia migrante que se encontraba sin recursos en las playas de Marbella

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de su equipo de Habitante de Calle, y en articulación con la Secretaría del Interior, dio respuesta rápida y oportuna al reporte ciudadano sobre una familia migrante, conformada por tres niños, un adolescente y dos mujeres adultas, que se encontraban pasando la noche debajo de una garita en las playas de Marbella.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Tras la intervención, la familia fue trasladada inicialmente a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, donde se atendieron sus necesidades básicas y se activaron las rutas de atención correspondientes.

“Gobernamos con el oído. Escuchamos a la ciudadanía y sus denuncias, y tomamos acciones concretas junto con la secretaría del Interior, para proteger la dignidad y el bienestar de esta familia, que ya se encuentra en un refugio temporal, mientras se determina su situación migratoria; luego de pasar por las instalaciones de la secretaría y recibir atención a sus necesidades básicas y nuestra oferta institucional”, señaló Ana Milena Jiménez, Secretaria de Desarrollo Social.

Los menores de edad — de 4, 6, 9 y 16 años—junto con sus madres, recibieron acompañamiento profesional por parte de la Oficina de Habitante de Calle y del equipo de la Unidad de Infancia, quienes brindaron orientación psicosocial sobre autocuidado y prevención de riesgos sociales a los que podrían estar expuestos.

Actualmente, la familia se encuentra en un refugio temporal, donde cuentan con un espacio seguro y digno mientras se define su situación migratoria.

“Ya estamos en un lugar seguro, estamos comisados con cama y todo, le damos mucha gracias al señor alcalde, mil bendiciones por estas ayudas”, manifestó Yuvely Medina, una de las madres de la familia migrante atendida.

La Secretaría de Desarrollo Social continuará el acompañamiento integral, garantizando la articulación institucional necesaria para salvaguardar sus derechos.