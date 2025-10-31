Desbordamiento de la quebrada El Guirre afecta al 30% del municipio de Belén

Belén

El municipio de Belén, en el norte de Boyacá, enfrenta una grave emergencia luego del desbordamiento de la quebrada El Guirre, que dejó afectaciones en cerca del 30% del territorio urbano y rural. Según informó el alcalde Cabeto Pérez, las lluvias registradas en la parte alta provocaron deslizamientos y arrastre de material que incrementaron el caudal del afluente, inundando varias zonas del municipio.

“La quebrada se desbordó y dejó afectaciones en muchas viviendas, puentes y en el ancianato. Nos tocó desalojar a los abuelitos porque las hermanas que los cuidan también estaban en riesgo. Con una retroexcavadora abrimos cauce para que el agua corriera, trabajando de la mano con la comunidad”, explicó el mandatario local.

El alcalde señaló que, pese a la magnitud del evento, no se reportaron personas heridas, aunque sí pérdidas materiales considerables, pues varias familias perdieron todas sus pertenencias.

“Gracias a Dios habíamos hecho un dragado meses atrás en la quebrada, lo que evitó que el agua llegara al centro del municipio y se presentara una emergencia mayor”, agregó Pérez.

#Atención I Emergencia por las fuertes lluvias en #Belén que provocaron el desbordamiento de la quebrada El Guirre, daños en viviendas, un ancianato y comercios. pic.twitter.com/Pj26grNu2T — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 31, 2025

Las autoridades locales instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) y en las próximas horas se realizará un recorrido hacia el punto de nacimiento de la quebrada y otras fuentes hídricas para evaluar su estado.

“Yo mismo entré al ancianato y el agua me llegaba por encima de la cintura. Fue un momento de mucho temor, pero logramos auxiliar a los adultos mayores con apoyo de la comunidad”, relató el alcalde.

Debido a las afectaciones, se suspendieron las clases en varias instituciones educativas, y se convocó al Comité Municipal de Gestión del Riesgo para declarar la calamidad pública y tomar medidas preventivas ante posibles nuevos desbordamientos.

“Vamos a realizar un censo para gestionar ayudas y beneficios con el Gobierno Departamental y Nacional. Necesitamos apoyo para las familias que lo perdieron todo”, concluyó el mandatario