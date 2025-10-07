Países respaldaron reforma agraria colombiana en marco de Acuerdo de Paz en Consejo de Seguridad ONU

Colombia

Este viernes, 3 de octubre, se llevó a cabo la 10010ª sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual se presentó el informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia de la ONU.

Cabe recalcar que la exposición estuvo a cargo de Miroslav Jenca, representante especial del secretario general y jefe de la Misión, quien dio a conocer el Reporte Trimestral (S/2025/595) sobre los avances en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia.

Ampliar

¿Qué dijo Miroslav Jenca sobre la labor colombiana con la reforma agraria?

En su intervención, Miroslav Jenca agradeció al Gobierno del presidente Gustavo Petro la disposición y las garantías brindadas a la Misión de Verificación de la ONU para adelantar sus labores diplomáticas en el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP.

Asimismo, destacó los avances en materia de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como ejes fundamentales para la consolidación de la paz en el país.

La representación de Colombia en el Consejo de Seguridad

En representación de Colombia, asistió la embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Leonor Zalabata, reconocida líder indígena arhuaca y defensora de los derechos humanos. Durante su intervención, destacó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza con firmeza en la implementación del Acuerdo de Paz, con especial énfasis en el punto uno, relacionado con la Reforma Rural Integral y la garantía del acceso a la tierra para las comunidades campesinas y firmantes de paz.

“Colombia reafirma hoy ante este Consejo y la comunidad internacional, que el acuerdo de paz firmado en 2016 sigue vigente. Este gobierno lo asume con responsabilidad histórica y con plena determinación de avanzar en su implementación integral. Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro hemos impulsado acciones concretas, reparación integral de las víctimas, la transformación de los territorios más afectados por el conflicto y el establecimiento de diálogos con todos los actores armados ilegales”, dijo.

Así mismo, la representante colombiana destacó una serie de logros conseguidos por el gobierno Petro nacional con la reforma agraria.

¿Cuáles logros destacó?

La embajadora Zalabata destacó como logros:

· Más 1.732.000 hectáreas formalizadas en el actual gobierno (60% de cumplimiento de lo pacto que son 3.000.000 de hectáreas formalizadas en el acuerdo).

en el actual gobierno (60% de cumplimiento de lo pacto que son 3.000.000 de hectáreas formalizadas en el acuerdo). · 17.000 hectáreas entregadas a excombatientes, que hoy siembran vida, esperanza y paz en sus territorios.

· Reducción de la pobreza multidimensional del 39,8% (2018) al 24,4% (2024).

del 39,8% (2018) al 24,4% (2024). · Constitución de 100 resguardos indígenas (208.738 ha) y ampliación de 74 más (737.576 ha).

(208.738 ha) y ampliación de 74 más (737.576 ha). · Titulación de 65 consejos comunitarios (42.256 ha).

(42.256 ha). · Presentación en el Congreso de una ley para extender los PDETs hasta 2037.

Países que felicitaron a Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU

En este encuentro mundial, el representante de la República de China, Fu Cong, felicitó a Colombia por facilitar acceso a tierra y vivienda para excombatientes y fomentar su participación en proyectos productivos, y reafirmó la importancia de que la comunidad internacional continúe apoyando el proceso de paz.

Ampliar

”la Reforma Rural ayuda al gobierno colombiano controlar las zonas remotas y afectadas por conflictos, luchar en contra la economía ilegal y las consecuencias negativas de la misma, acogemos los progresos en adjudicación y formalización de tierras en Colombia, animamos a Colombia a que siga avanzando en la reforma rural y acelere la implementación de los programas de desarrollo con foco territorial para ampliar los beneficios y dividendos a más personas. Felicitamos a Colombia por facilitar el acceso a la tierra y vivienda para excombatientes y fomentar su participación en proyectos productivos...”

En la misma línea, la representante de Dinamarca ante las Naciones Unidas, Christina Markus Lassen, afirmó: “El presidente de Dinamarca felicita la determinación y decisión del pueblo colombiano en su camino hacia la paz. Han pasado casi nueve años desde la firma del acuerdo de paz del 2026 y ha habido progresos significativos. Dinamarca acoge el compromiso del gobierno colombiano para una Reforma Rural Integral. Las zonas rurales son prioridades urgentes. Esto ofrecería alternativas viables a las economías ilegales”.

Por su parte, la representante de Grecia ante las Naciones Unidas, la embajadora Aglaia Balta, reiteró el apoyo de su país al proceso de paz en Colombia y a los avances alcanzados en la Reforma Rural Integral y en la reintegración de excombatientes.

“Grecia apoya plenamente el proceso de paz y los progresos ya alcanzados en la Reforma Agraria Rural, así como la reintegración de excombatientes. La distribución de la tierra puede contribuir de manera considerable a la integración de los excombatientes, ofreciéndoles medios de subsistencia y una alternativa a la economía ilegal”, señaló la diplomática.

Asimismo, la embajadora Balta subrayó que, “el vínculo entre la reforma del campo y la reincorporación resulta clave para reducir la violencia en las zonas rurales, al ofrecer oportunidades reales de desarrollo y garantizar que la implementación del Acuerdo de Paz se traduzca en transformaciones concretas para las comunidades campesinas y para quienes dejaron las armas”

La representante de Eslovenia ante este organismo valoró los progresos alcanzados en la ejecución de los capítulos de la Reforma Rural. “Queremos también agradecer los avances logrados en la aplicación de la reforma rural. Este capítulo es esencial para fomentar el desarrollo, ampliar la presencia del Estado en los territorios donde estaban los excombatientes, las mujeres rurales y las comunidades étnicas, que siguen enfrentando una violencia que aún persiste”, señaló la diplomática.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras y bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, ha impulsado en tiempo récord la entrega, recuperación, formalización y adjudicación de tierras en todo el territorio nacional. Estas acciones fortalecen el cumplimiento del Acuerdo de Paz y amplían las oportunidades productivas para las y los firmantes que continúan honrando su palabra y aportando de manera decidida a la construcción de una paz estable y duradera.

“Hemos entregado cerca de 17.000 hectáreas a los firmantes del proceso de paz, destacándose el Meta con más de 2.700 hectáreas, Santander con más de 2.400, Huila con más de 2.000, Cesar con más de 1.900 y Tolima con más de 1.300 hectáreas. El resto de las tierras se distribuyen en Norte de Santander, Casanare, Caquetá, Cundinamarca, Antioquia, La Guajira, Sucre, Caldas y Nariño”, afirmó Gonzalo Agudelo, líder del programa de reincorporados de la Agencia Nacional de Tierras.

Asimismo, el funcionario aseguró que, “los excombatientes han honrado su palabra y siguen apostando por construir democracia, de ciudadanía y territorio, de una nación justa e incluyente”, concluyó.