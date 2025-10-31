Cinco capturados y una embarcación inmovilizada dejó presunto robo en bahía de Cartagena

En desarrollo de operaciones de control marítimo, unidades de Guardacostas de la Armada de Colombia, pertenecientes a la Estación de Guardacostas de Cartagena, lograron la inmovilización de una embarcación artesanal y la recuperación de un material hurtado a una motonave de carga que se encontraba fondeada en el área industrial de Mamonal, en la Bahía de Cartagena.

Gracias a las continuas labores de control y vigilancia en la región, las unidades de Guardacostas detectaron una embarcación sospechosa con motor fuera de borda, en la cual se encontraban varias personas simulando realizar actividades de pesca cerca de una motonave mercante en la zona de fondeo.

Al momento de la inspección, se hallaron diversos materiales y herramientas, entre ellos recipientes con pintura marina y elementos de amarre, presuntamente sustraídos de la nave mercante que se encontraba fondeada.

Gracias a la reacción oportuna del personal de Guardacostas, se logró la recuperación del material y la detención de cinco personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes junto con la embarcación artesanal y los elementos incautados. Posteriormente se logró demostrar que estos elementos pertenecían a la motonave mercante.

La Armada de Colombia ratifica su compromiso con la protección de la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y la defensa de los intereses marítimos del país, continuando de manera permanente las operaciones para velar por un entorno marítimo seguro y confiable en el Caribe colombiano, asimismo, invita a la comunidad de usuarios del mar a denunciar de forma oportuna y ante las autoridades competentes, cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad de las líneas de comunicación marítimas de la región a la línea de emergencia 146 de Guardacostas.