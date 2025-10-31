Capturan a delincuente que robó a clientes y empleados de un supermercado de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué logró la captura por orden judicial de un actor criminal conocido como ‘alias Marco’, de 31 años, señalado de cometer un hurto a un establecimiento comercial en la ciudad.

La detención se produjo en una vía pública del barrio Ambalá, donde los investigadores materializaron la orden de captura emanada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué, por el delito de hurto calificado y agravado.

“De acuerdo con las investigaciones que se extendieron durante más de un año, este individuo estaría involucrado en los hechos ocurridos el 2 de junio de 2024, cuando, presuntamente, ingresó a un supermercado ubicado en el barrio Reservas de Santa Rita, donde intimidó con arma de fuego a empleados y clientes, apoderándose de dinero en efectivo y teléfonos celulares, por un monto aproximado de $8 millones”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana.

Las investigaciones indican que luego de cometer el delito, alias ´Marco’ emprendió la huida y se mantuvo prófugo de la justicia, ocultándose en diferentes municipios del Tolima con el propósito de evadir las acciones de las autoridades.

Luego de su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente presentado ante un juez con función de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.