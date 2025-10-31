Banco de Sangre del Hospital Universitario de Neiva mantiene su stock para enfrentar contingencias

Neiva

El Banco de Sangre del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva confirmó que actualmente cumple con el stock requerido para atender cualquier contingencia o emergencia que se presente en la región. De igual forma, mantiene el abastecimiento necesario para su funcionamiento interno y el de los servicios transfusionales de otros centros asistenciales del departamento.

No obstante, la institución explicó que existen desafíos relacionados con la disponibilidad de plaquetas, uno de los hemocomponentes más delicados debido a su corta vida útil, que es de apenas cinco días. Esta situación obliga a realizar campañas permanentes de donación y a depender en gran medida de la solidaridad de los donantes habituales para mantener la reserva suficiente.

De acuerdo con María Moreno, coordinadora afirmo que “las estadísticas de donación se mantienen estables en comparación con años anteriores, con un promedio mensual entre 900 y 980 donantes. Sin embargo, advirtió que los grupos sanguíneos O negativo y las plaquetas siguen siendo los más difíciles de conseguir. Aun así, aseguró que el Banco de Sangre está preparado para afrontar las festividades del 31 de octubre y las temporadas de alta demanda en los próximos meses”.

La entidad hace un llamado a la comunidad huilense para que acuda de manera voluntaria al Banco de Sangre, que presta atención de domingo a domingo entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. A través de jornadas extramurales en municipios y empresas, así como en redes sociales, se promueve la donación constante con el fin de garantizar la disponibilidad continua de hemocomponentes.