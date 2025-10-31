Así estará el clima, según IDEAM este puente festivo en Colombia: lloverá en más de 10 departamentos

En un nuevo pronóstico del clima del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), se estableció que para este fin de semana en Colombia habrá lluvias persistentes con un cielo parcialmente nublado en la región del Caribe, al oriente y en algunas zonas de la región Andina.

Por otro lado, en la capital, se prevén un tiempo parcialmente nublado, con lluvias dispersas que se pueden llegar a dar en horas de la tarde y la noche, sobre todo, hacia el norte y oriente de la ciudad. La temperatura mínima se estima alrededor de los 11 °C y la máxima entre 19 °C y 20 °C.

Pronóstico del clima del 31 de octubre, hasta el 3 de noviembre, según el IDEAM

Viernes 31 de octubre: el cielo estará parcial a mayormente nublado, se presentarán lluvias y tormentas en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, Guaviare, Amazonas. San Andrés y Providencia: cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas.

Sábado 1 de noviembre: habrá una leve disminución de lluvias en Andina y Orinoquía, las lluvias más fuertes serán en las regiones del Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazónica. Se esperan lloviznas en Huila, Arauca, Vaupés y Amazonas. En San Andrés y Providencia las lluvias serán intermitentes y con posibles descargas eléctricas.

Domingo 2 de noviembre: lluvias y tormentas eléctricas en: La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada y Meta. Las lluvias serán más leves en Sucre, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá, Guaviare y Casanare.

Lunes 3 de noviembre: habrá un incremento generalizado de lluvias fuertes en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía, Meta y Vichada. Por otro lado, las lluvias de variada intensidad estarán cerca de San Andrés y Providencia.

Recomendaciones generales del IDEAM ante posibles riesgos

El IDEAM dentro de su informe realizó una serie de recomendaciones ante posibles desastres naturales que puedan poner en riesgo la vida de los ciudadanos. A su vez, brindan información en dado caso que necesiten contactar agentes autorizados que puedan atender una emergencia: VI@JERO SEGURO, #767, X @numeral767.

Estos son los pasos a seguir si ocurre un deslizamiento por lluvias

Observar con detalle el estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja, donde la amenaza es alta a causa de la orografía.

Se sugiere a la comunidad un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras. Si el deslizamiento es en una carretera, es necesario informar a las autoridades y conductores para ponerles en alerta.

En dado caso de tormentas eléctricas, fuertes lluvias, vendavales e incendios

Buscar un refugio seguro y no exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad, asegurarse de ver y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

No dejar residuos tipo vidrio, envases químicos, material combustible que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.

