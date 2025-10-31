Alertan hackeo de correos oficiales de dos despachos de la Alcaldía de Ibagué
Según Mauricio Gutiérrez, director de justicia del municipio, los ciudadanos deben evitar abrir mensajes provenientes de estas direcciones, pues podrían contener archivos maliciosos.
Caracol Radio conoció que se detectó un hackeo de los correos electrónicos oficiales de la Inspección Quinta y la Comisaría Primera de Policía, desde los cuales se estarían enviando mensajes con enlaces y archivos sospechosos.
Según Mauricio Gutiérrez, director de justicia del municipio, se hace un llamado a los ciudadanos que tengan procesos activos o correspondencia con estas dependencias, para que no abran ni respondan los correos electrónicos provenientes de las direcciones inspeccionquinta@ibague.gov.co y comisariaprimera@ibague.gov.co hasta nuevo aviso.
“Queremos invitar a todos los ibaguereños a que se abstengan de abrir o responder los correos enviados desde estas direcciones institucionales. Los mensajes están siendo reenviados de manera masiva e incluyen enlaces sospechosos que podrían descargar archivos con contenido malicioso, generando el riesgo de hackeo o manipulación de información”, explicó Gutiérrez.
Asimismo, el director recordó que todas las diligencias o trámites relacionados con estas dependencias deben hacerse de forma presencial, directamente en los despachos oficiales.
“Si necesitan adelantar algún proceso o radicar documentación, pueden acercarse a nuestras oficinas, donde los atenderemos de manera segura. Estamos trabajando para restablecer el control de las cuentas y garantizar la protección de la información institucional”, agregó Gutiérrez.