Alerta verde Hospitalaria y operativos de inspección: así se prepara el Distrito para Halloween

Debido al incremento de celebraciones culturales y recreativas en la capital, la Secretaría Distrital de Salud Anunció la alerta verde hospitalaria en Bogotá, que estará activada desde este viernes, 31 de octubre a las 6 de la tarde, hasta el martes, 4 de noviembre a la misma hora.

José Vicente Guzmán, subdirector del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, dijo que la decisión de implementar esta medida “hace parte de nuestra responsabilidad institucional frente a la preparación y respuesta ante eventos masivos y riesgos colectivos asociados, como intoxicaciones alimentarias e incremento en la demanda de atenciones por accidentes de tránsito, lesiones personales, descompensaciones metabólicas, entre otras” afirma el subdirector.

¿En qué consiste la activación de esta medida?

La declaración de alerta verde implica que el sector de salud debe tener todos sus protocolos, personal e insumos listos ante cualquier emergencia o eventualidad que se pueda presentar en la ciudad.

Según la Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres, esta alerta “determina para el sector salud un alistamiento con retén domiciliario. Se revisará la disponibilidad de turnos del personal por servicios básicos y especializados. Se verificará la funcionabilidad del plan hospitalario de emergencia, las reservas de elementos indispensables para la asistencia como insumos médico-quirúrgicos, agua potable, combustible para los generadores eléctricos, la cadena de llamadas, las áreas de expansión, se dispondrá de equipos para la comunicación de los directivos y se recordará a los funcionarios el funcionamiento del plan de emergencias”.

Por su parte, el subdirector explica que esta medida va a estar bajo observación para ver si se mantiene o se puede levantar.

“La Secretaría Distrital de Salud va a hacer un monitoreo este fin de semana y si no se presentan alteraciones a nivel del sector salud, se va a levantar la alerta verde y en caso contrario, se genera la alerta amarilla” señala José Guzmán.

Por su parte, las IPS de la capital deberán activar todos los protocolos para que se lleve a cabo esta alerta en caso de un eventual incremento en la demanda de los servicios de salud. Entre los protocolos, se encuentra:

Activación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (PGRDCH).

de Desastres en el Contexto Hospitalario (PGRDCH). Activación de cadena de llamadas .

. Disposición de talento humano ante una inasistencia de personal profesional.

ante una inasistencia de personal profesional. Establecer la disponibilidad de especialistas .

. Revisar la disponibilidad de insumos e instrumentos hospitalarios.

e instrumentos hospitalarios. Agilizar los procesos de recepción de pacientes , así como su traslado y atención prehospitalaria.

, así como su traslado y atención prehospitalaria. Reportar al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) cualquier novedad que se presente y pueda afectar la prestación del servicio.

Avanzan la inspección y vigilancia

De igual manera, la Secretaría Distrital, durante este mes, ha llevado a cabo procesos de inspección, vigilancia y control en 19 localidades de la ciudad para la prevención de riesgos en la salud pública. A lo largo de octubre, se han realizado 116 operativos donde se inspeccionaron más de 564 establecimientos y haciendo la verificación de más de 30 mil kilos de alimentos y 23 mil litros de bebidas no alcohólicas.

Entre los alimentos que se incautaron, se encuentran 273 kilogramos de dulces y 277 litros de refrescos por haber presentado inconsistencias y alteraciones. También se realizó la destrucción de 209 litros de bebidas alcohólicas por irregularidades que podrían haber puesto en riesgo la salud del consumidor.

La Secretaría Distrital de Salud, recomienda igualmente seleccionar disfraces adecuados a la edad y que no obstruyan la respiración en las máscaras. Asimismo, recomienda mantener la distancia de espacios donde se vayan a realizar espectáculos con fuego o pirotecnia.