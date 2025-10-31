“11 alertas tempranas tiene el Huila”. Defensoría del Pueblo

Neiva

La defensora nacional del pueblo Iris Marín visitó el municipio de La Plata para conocer la problemática que se presenta en este municipio y la zona rural. De acuerdo al senador Carlos julio González villa quien en compañía de la bancada parlamentaria y acompañan la visita a la región.

En su visita, Iris Marín informó, que en la región la defensoría ha dado a conocer 11 alertas a las autoridades civiles y militares, la mayoría tienen que ver con reclutamientos forzados a menores y con la incidencia de los grupos armados organizados al margen de la ley en el occidente, norte y sur del departamento del Huila.

Ampliar

En la Plata Huila, la defensora nacional realizó una mesa de trabajo en donde se reunió con las comunidades para escuchar de primera mano sus graves preocupaciones, las inquietudes y, por supuesto revisar el estado de esas alertas tempranas.” Hay una enorme preocupación con el reclutamiento forzado de menores, con ese desplazamiento silencioso de comunidades, con lo que viene ocurriendo y la necesidad de fortalecer el sistema de educación, la gestión de dotación de tecnología para las instituciones educativas rurales, la conectividad, la presencia del instituto con lo menos bienestar familiar integralmente y, por supuesto, otros temas relacionados con la inversión del Gobierno Nacional, que no es la obligación de la Defensoría, pero sí visibilizar la necesidad de la inversión social en el territorio”. Argumentó el senador González Villa.

La defensora del pueblo se reunirá hoy con las autoridades civiles y militares a instancias de la sede de la gobernación del Huila, para evaluar la problemática e implementar acciones que permitan aliviar la problemática que se presenta en la región.