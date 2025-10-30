“Vamos a recuperar la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima”: Marco Hincapié

Tolima

Tras conocerse los resultados de las consultas internas del Pacto Histórico que se cumplieron el pasado 26 de octubre, en las que la lista de precandidatos a la Cámara de Representantes por el Tolima obtuvo más de 60.000 votos, el dirigente Marco Emilio Hincapié se mostró optimista para revertir la hegemonía conservadora en el departamento.

Según Hincapié, los resultados muestran que el Pacto Histórico es la segunda fuerza política en el Tolima y puede arrebatarle el poder al Partido Conservador en los comicios de 2026 y 2027.

“Queremos llegar unidos al 2027 y recuperar la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima y darle a nuestra gente otra alternativa. No podemos seguir siendo gobernados por el mismo grupo político, con las mismas formas, y la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima en el atraso”, manifestó Hincapié.

El dirigente de izquierda indicó que, luego de elegir los tres candidatos del Pacto Histórico para la Cámara por el Tolima, esperan conformar una lista de Frente Amplio con otras fuerzas progresistas o alternativas, como la Alianza Verde. “Es una coalición que no solo es para una elección, sino para toda una generación”, puntualizó.

Sin embargo, todavía es una incógnita si los sectores de izquierda podrán conformar una lista de Frente Amplio para marzo de 2026, en las elecciones al Congreso.

“Es una decisión que no recae sobre nosotros, sino que esperaremos qué deciden los partidos políticos. Acá nosotros queremos seguir en esta coalición para llegar a marzo en una lista abierta, donde no solo estemos como Pacto Histórico, sino también con la Alianza Verde y otros sectores de centro”, remarcó.

La izquierda del Tolima confía en conseguir más de 100.000 votos en marzo de 2026 y así obtener una curul adicional a la que ahora ostenta la representante Martha Alfonso. “Si logramos hacer la coalición amplia, nos alcanzará para la segunda curul”, sentenció.