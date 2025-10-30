Toronto Blue Jays vence a Los Angeles Dodgers: ¿Cuándo sería el partido del título en Grandes Ligas?. (Photo by Rob Leiter/MLB Photos via Getty Images) / Rob Leiter

¡Toronto Blue Jays quedó a un paso de conquistar la Serie Mundial de las Grandes Ligas! En el quinto encuentro de la serie definitiva, el cuadro canadiense se impuso con un autoritario 1-6 en el Dodger Stadium.

El novato Trey Yesavage tuvo una salida dominante, mientras Davis Schneider y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. sacaron la pelota del parque en el inicio del partido para que los Blue Jays sellaran un compromiso, que les permita quedar a un triunfo del título.

THE TORONTO @BLUEJAYS ARE ONE WIN AWAY FROM GLORY 🏆 pic.twitter.com/HSlD7t7rgM — MLB (@MLB) October 30, 2025

Así fue el partido entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers

En el encuentro, los Blue Jays no perdieron tiempo y atacaron con poder en la misma primera entrada, cuando Davis Schneider conectó cuadrangular ante el primer lanzamiento del partido, realizado por Blake Snell, quien inició por los Dodgers (2-3).

El ataque visitante continuó en ese primer capítulo cuando el dominicano Vladimir Guerrero Jr. detonó su bate ante el tercer picheo de Snell en el juego, mandando la pelota a las graderías del jardín izquierdo del Dodgers Stadium de Los Ángeles, dándole la segunda vuelta de la entrada a los visitantes.

Con estos cuadrangulares, Schneider y Guerrero Jr. se convirtieron en los primeros jugadores en disparar jonrones consecutivos iniciando un partido de Serie Mundial.

Los de casa se colocaron en el marcador en la parte baja del tercer capítulo gracias a un vuelacercas solitario del puertorriqueño Kiké Hernández, quien logró conectar una recta de Yesavage, enviando la esférica más allá de los límites del terreno de juego.

Los Blue Jays respondieron anotando una carrera en la parte alta del cuarto acto, cuando Daulton Varsho pegó un triple hacia la zona del bosque derecho y anotó por elevado de sacrificio al jardín central de Ernie Clement.

Los dirigidos por John Schneider volvieron a la carga en la séptima entrada, en la que sumaron dos anotadas, la primera por picheo descontrolado del relevista venezolano Edgardo Henríquez mientras enfrentaba a Guerrero Jr., lo que permitió que Addison Barger anotara desde la antesala.

La quinta vuelta de los de Toronto la remolcó Bo Bichette, con un indiscutible al bosque derecho, con el cual empujó a Clement hasta la registradora.

Finalmente, los Azulejos colocaron una carrera más en la pizarra en el octavo acto, por imparable productor de Isiah Kiner-Falefa frente al relevista mexicano Anthony Banda.

El dominicano Seranthony Domínguez y Jeff Hoffman lanzaron las últimas dos entradas para completar la labor por el picheo visitante.

Snell (0-2) se mantuvo en el montículo por 6.2 entradas, en las que le conectaron seis indiscutibles y le pisaron el plato en cinco ocasiones, mientras recetó siete ponches y terminó cargando con la derrota por los Dodgers.

¿Cuándo sería el partido del título en Grandes Ligas?

El sexto partido entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers se llevará a cabo el viernes 31 de octubre en el Rogers Centre SkyDome. A partir de las 7 de la noche, hora colombiana, usted podrá vivir las emociones de la MLB y en Caracol Radio entérese de lo que deje este espectacular duelo.