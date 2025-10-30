Seguridad energética y descarbonización: temas en el 30° Congreso MEM de Cartagena

Con la organización del Comité Asesor de Comercializador, CAC, y el Consejo Nacional de Operación, CNO, inició en Cartagena el trigésimo (30°) Congreso MEM, espacio que concovó a más de 900 representantes nacionales e internacionales.

La ceremonia de instalación estuvo a cargo del superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón; el experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, William Mercado; el presidente del Consejo Nacional de Operación, CNO, Germán Caicedo; y el presidente del Comité Asesor de Comercialización, CAC, Miguel Ángel Castellanos.

Durante su intervención, el superintendente Felipe Durán enfatizó que los usuarios deben ser el eje central del sistema eléctrico, que tanto las empresas comercializadoras como las desarrolladoras de proyectos deben tener en cuenta las condiciones sociales de los usuarios, sin desconocer las realidades financieras de las compañías.

Asimismo, destacó que desde la Superintendencia y el Gobierno Nacional se están explorando alternativas para equilibrar estos intereses y garantizar un servicio justo y sostenible.

Por su parte, William Mercado Redondo, experto comisionado de la CREG, expresó que la institución es consciente de que los desafíos climáticos actuales exigen una reflexión profunda sobre el marco regulatorio y la necesidad de adaptarlo a las nuevas realidades del sector. Resaltó además que, durante sus 30 años, el Mercado de Energía Mayorista, ha cumplido con la misión de proveer servicios de energía, transporte y comercialización con eficiencia a los colombianos.

Los presidentes del CNO y del CAC subrayaron la relevancia mantener la articulación de todas las entidades del sector eléctrico colombiano, indicando que las metas individuales deben supeditarse al objetivo común: la seguridad y suficiencia energética del país.

El sector eléctrico está en un punto de inflexión y, en este momento decisivo, se tiene la oportunidad y la responsabilidad, de construir un mercado más robusto, flexible y preparado para responder a los desafíos de un entorno energético en transformación.