El eco del acordeón de Roy Rodríguez, ganador del Grammy 2012, vuelve a sonar con el alma en los Montes de María.

Esta vez lo hace con una cumbia que invita a bailar, a recordar y sanar. Compuesta por Hernán Novoa Salcedo, la canción es un homenaje sentido a los Montes de María, esa tierra que alguna vez fue herida por la violencia y que hoy resplandece como una vela encendida en la oscuridad.

Con el lanzamiento del video clip de la cumbia Rumor de Melodía, el Cumbiambero de América, como es conocido Roy, marca un nuevo hito en la cultura Caribe al proseguir con su lucha por sostener a la cumbia en el alma de toda latinoamérica.

En esta producción, las gaitas, los tambores y la danza se funden en un solo canto de esperanza.

Cada nota revive la memoria de los campesinos, las artesanas y las familias que resistieron con dignidad, tejiendo la paz con sus manos y su música.Con su inconfundible voz y el virtuosismo del acordeón, Roy Rodríguez logra transformar el dolor en melodía.

Esta esplendorosa cumbia es fiel al ritmo y tradición montemariana y marca con tinta indeleble su renacer: en pocas palabras, se encamina a ser el nuevo himno encantador de un pueblo que nunca dejó de creer en la fuerza del folclor y la alegría.

El video clip se rodó en su totalidad en la población de San Jacinto y contó con la colaboración de la Corporación Escuela de Danzas Macumbé, dirigida por José Herrera, el Museo Comunitario de San Jacinto, a la cabeza de Jorge Quiroz, el mirador Las Marías, y de toda la población sanjacintera.

“Es un orgullo seguir cantando nuestra cumbia y, en esta oportunidad, le agradecemos al compositor Hernán Novoa, por regalarnos este Rumor de Melodía”, señaló Rodríguez.

La producción del video clip estuvo a cargo de Jonatan Hernández y la dirección fue de Juan Carlos Díaz Martínez.