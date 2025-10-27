Conozca a los cinco candidatos que ganaron la consulta del Pacto Histórico en el Magdalena

Santa Marta

Los ciudadanos del Magdalena acudieron a las urnas para participar en la consulta del Pacto Histórico, con el fin de definir quiénes integrarán la lista cerrada a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026.

Desde las primeras horas del día, los puestos de votación recibieron una alta afluencia de votantes que respaldaron el ejercicio participativo impulsado por el movimiento.

Está relacionado: Iván Cepeda gana la consulta y se convierte en el candidato del Pacto Histórico

Con el 98.37 % de las mesas informadas en esta región del país, los resultados dejaron como ganadores a José Hernández Polo, con 26.475 votos; Naylea Barros Martínez, con 15.100; Efraín Mojica Pinedo, con 10.213; Vilbrum Tovar Peña, con 8.909; y Yamilex Yelitxe Charris Polo, con 8.633.

La lista, además, se mantiene bajo el formato cremallera y paritario, garantizando así la representación equitativa entre hombres y mujeres.

Este proceso no solo definió los nombres que estarán en la contienda de 2026, sino que también reflejó el interés ciudadano por incidir en la construcción del futuro político del Magdalena.