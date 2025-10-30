Preocupante situación de docentes amenazados en el Huila

Neiva

El panorama actual de los docentes amenazados en el departamento del Huila continúa siendo preocupante. Según la organización sindical, se encuentran a la espera de las determinaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de evaluar el nivel de riesgo conforme al Decreto 1782 de 2013, el cual exige que las rutas de protección se activen tras la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

Sin embargo, el principal obstáculo radica en que la mayoría de las amenazas no son catalogadas por la UNP como producto directo de la labor docente, lo que limita la activación de medidas de seguridad. o presiones económicas de grupos ilegales. Los docentes reciben exigencias de dinero bajo amenazas contra su vida, y al no cumplir con las demandas, se ven forzados a abandonar sus territorios.

Según Jefferson Pachón, directivo de la ADIH, afirmo que “en lo corrido del año, alrededor de 20 a 25 maestros han tenido que activar las rutas de protección, entre los casos más recientes, dos docentes del occidente del departamento, quienes además eran líderes sindicales, debieron desplazarse tras recibir amenazas presuntamente de disidencias armadas. La organización rechaza de manera categórica cualquier tipo de intimidación”.

Pese a los esfuerzos institucionales, persiste la desconfianza entre los educadores a la hora de denunciar. Muchos optan por no activar la ruta de protección ante el temor de que la valoración de riesgo sea negativa y se les ordene retornar a sus lugares de trabajo, donde su vida continúa en peligro.