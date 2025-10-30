Pacientes alertan crisis sanitaria en el país

Las asociaciones de pacientes alertan que hay una crisis por los cambios que se han realizado en el modelo actual de salud, aseguran que hay escasez de medicamentos, crisis sanitaria e incertidumbre.

“La situación actual de los pacientes es una crisis enorme porque con todos estos cambios, no tenemos medicamento, no tenemos clínicas, lo seguro es que en el transcurso de este mes ya tienen que estar abriendo ya tienen que estar abriendo agendas para el mes de diciembre y no hay nada”, afirmó la veedora nacional de usuarios Nueva EPS, Esperanza Andrade.

Por su parte el Vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, explicó que son varios los factores que están afectando el sistema de salud: “primero hay una crisis sanitaria, que genera cierre de servicios sanitarios en todo el país por la falta de pago. Dos, tenemos escasez de medicamentos por cartera porque no le están pagando los gestores farmacéuticos. La tercera situación es el talento humano, cada vez que se cierra una clínica, un hospital o un servicio sanitario en una IPS pues despiden trabajadores del sector salud y muchos trabajadores del sector salud están migrando a otros países”.

En medio de la incertidumbre que exponen desde estas asociaciones por los cambios en el sistema de salud, los pacientes insisten en que la prioridad debe ser garantizar la atención y el acceso a los medicamentos, por esto piden que las decisiones no se tomen desde posturas ideológicas, sino pensando en los más de 16 millones de usuarios que hoy dependen del sistema para sobrevivir.

La Corte Constitucional le hace especial seguimineto a la sentencia T-760 de 2008 que ordenó una serie de medidas para garantizar el servicio de salud en Colombia.

En esta oportunidad, la Sala Especial de Seguimiento declaró que hay un cumplimiento bajo a la orden décima novena que pedía crear un registro de servicios negados por las EPS, con el propósito de conocer las razones de dicha restricción y evitar que servicios incluidos en el Plan de Beneficios sean denegados por estas entidades.

“La Sala de Seguimiento advirtió que el Ministerio de Salud no expidió una nueva normatividad para regular el Registro de Negaciones de Servicios y sigue vigente la Resolución 3539 de 2019 que no incluye los servicios autorizados y no suministrados de forma oportuna, ni prevé el mecanismo de alarmas cuya creación fue ordenada en el Auto 411 de 2015″, indicó la Corte.

Asimismo, la Corte aseguró que el Ministerio de Salud no informó sobre la deuda de las EPS por la devolución de la Unidad de Pago por Capitación cuando niegan servicios PBS, ni presentó el historial de reembolsos solicitados, los montos realmente recuperados o las acciones administrativas o judiciales iniciadas.

Servicios negados por las EPS aumentaron entre 2023 y 2024

En este análisis la Corte encontró que entre el tercer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2024 se reportó un incremento de negaciones del 150,64 % de servicios Plan de Beneficios en Salud UPC, y del 109,88% de Plan de Beneficios en Salud No UPC.