Sindicatos del sector salud preparan marcha de batas blancas

Cúcuta

Las deudas que tiene la Nueva Eps con las IPS y que mantiene asfixiada la red pública hospitalaria motiva una masiva movilización y protesta de todos los sindicatos del sector salud en la región.

Los trabajadores se han unido en una sola voz, para reclamar el pago de las deudas que tiene la Empresa del Sector Salud y que ha generado traumatismos en la atención en salud.

Julio Lizcano, vocero del gremio dijo a Caracol Radio que “nosotros lo que estamos exigiendo es el pago de las deudas que tiene la Nueva Eps con el hospital, es que no estamos pidiendo nada diferente a lo justo, a que se reconozca el valor por servicios prestados”.

“Estas deudas que se han acumulado por mas de 84 mil millones tienen al hospital en jaque, en la prestación de servicios, ya los proveedores y otras áreas han limitado la atención, tenemos atrasado el pago a trabajadores y necesitamos una respuesta” dijo el dirigente sindical.

Frente a esta agudo panorama, más de cinco organizaciones sindicales se movilizaran para pedir el pago de los dineros adeudados. El recorrido compromete la salida desde el HUEM hasta la sede administrativa de la Nueva Eps.