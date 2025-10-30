Entretenimiento

“La Princesa Mononoke” del mundo Ghibli se presenta en formato IMAX

La bella cinta japonesa llega de nuevo al cine, esta obra de Hayao Miyazaki nos habla de la naturaleza y su equilibrio con los humanos.

Cortesía: Cineplex - “La Princesa Mononoke”

Ricardo Bedoya

El 30 de octubre los amantes del cine de animación y la obra de Hayao Miyazaki verán la cinta emblemática de Studio Ghibli, “La Princesa Mononoke” (Mononoke-Hime), que llega por primera vez a las salas IMAX en Colombia. Un clásico que marcó a generaciones con su poderoso mensaje sobre la naturaleza, el espíritu humano y el delicado equilibrio entre el hombre y el mundo que habita.

“La Princesa Mononoke” nos lleva a un viaje para descubrir la cura de la maldición de Tatarigami, Ashitaka se encuentra en medio de una guerra entre los dioses del bosque y Tatara, una colonia minera. En esta búsqueda también conoce a San, la Princesa Mononoke.

Cineplex presenta esta bella película animada del Mundo Ghibli a todas las generaciones, el mensaje de “La Princesa Mononoke” se presenta en salas IMAX de Colombia desde el 30 de octubre. Más información en el sitio web www.cineplex.com.co y redes como @CineplexCol.

