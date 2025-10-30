“La Princesa Mononoke” del mundo Ghibli se presenta en formato IMAX
La bella cinta japonesa llega de nuevo al cine, esta obra de Hayao Miyazaki nos habla de la naturaleza y su equilibrio con los humanos.
El 30 de octubre los amantes del cine de animación y la obra de Hayao Miyazaki verán la cinta emblemática de Studio Ghibli, “La Princesa Mononoke” (Mononoke-Hime), que llega por primera vez a las salas IMAX en Colombia. Un clásico que marcó a generaciones con su poderoso mensaje sobre la naturaleza, el espíritu humano y el delicado equilibrio entre el hombre y el mundo que habita.
“La Princesa Mononoke” nos lleva a un viaje para descubrir la cura de la maldición de Tatarigami, Ashitaka se encuentra en medio de una guerra entre los dioses del bosque y Tatara, una colonia minera. En esta búsqueda también conoce a San, la Princesa Mononoke.
Cineplex presenta esta bella película animada del Mundo Ghibli a todas las generaciones, el mensaje de "La Princesa Mononoke" se presenta en salas IMAX de Colombia desde el 30 de octubre.