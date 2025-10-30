“La Princesa Mononoke” del mundo Ghibli se presenta en formato IMAX

El 30 de octubre los amantes del cine de animación y la obra de Hayao Miyazaki verán la cinta emblemática de Studio Ghibli, “La Princesa Mononoke” (Mononoke-Hime), que llega por primera vez a las salas IMAX en Colombia. Un clásico que marcó a generaciones con su poderoso mensaje sobre la naturaleza, el espíritu humano y el delicado equilibrio entre el hombre y el mundo que habita.

Cortesía: Cineplex - "La Princesa Mononoke"

“La Princesa Mononoke” nos lleva a un viaje para descubrir la cura de la maldición de Tatarigami, Ashitaka se encuentra en medio de una guerra entre los dioses del bosque y Tatara, una colonia minera. En esta búsqueda también conoce a San, la Princesa Mononoke.