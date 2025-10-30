La Gobernación de Cundinamarca firmó más de 400 convenios en 102 municipios

Durante la tercera jornada de firmatón, se realizó la firma de 431 convenios para estos municipios del departamento para la ejecución de obras en la infraestructura rural, urbana y vial. Estos convenios representan una inversión de 383 mil millones de pesos en contrato para la realización de estos contratos.

Con esta tercera jornada, la inversión de infraestructura ya suma la cifra de 1.7 billones de pesos entre obras ya realizadas, contratos en procesos de licitación, convenios, maquinarias, entre otros.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que, entre las obras que se van a ejecutar están más de 50 km de placas huellas y la pavimentación de 80 kilómetros de vías secundarias, junto a la realización de 30 infraestructuras sociales como:

Centros de Desarrollo Integral para la primera infancia.

para la primera infancia. Casas de Adulto Mayor.

Casas de la Cultura.

Casas de Gobierno.

A partir de la firma de los convenios, los municipios cuentan con un plazo de 90 días para publicar los procesos contractuales en el portal de contratación pública con el objetivo de que sean adjudicados en el primer semestre de 2026 y poder empezar su ejecución el mismo año.