Investigación campaña Petro Presidente: Fiscal Camargo dice que se “llegará a las últimas consecuencias”

La fiscal general, Luz Adriana Camargo confirmó que la inspección realizada a la sede de la campaña Colombia Humana en Bogotá, se enmarca en dos líneas investigativas que buscan esclarecer las presuntas irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’ en 2022.

La fiscal Camargo señaló que estas líneas son: “una que tiene que ver con la superación de topes electorales” y la otra “con si hubo o no dinero de origen ilícito”.

En cuanto a la indagación que adelanta la Dirección contra la Corrupción al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de dicha campaña presidencial, la fiscal fue enfática sobre el compromiso del ente investigador con el esclarecimiento total de los hechos.

“En el 100% de las investigaciones, ese es el deber de la Fiscalía: llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo.

Cabe recordar que, el pasado 25 de agosto, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de una investigación adelantada durante más de dos años, concluyeron que dicha campaña política sí violo topes por más de 3.500 millones de pesos, sumadas la primera y segunda vuelta de la elección presidencial.