Inaugurarán Casa de la Justicia y un parque construido solo por mujeres en Bogotá

Bogotá D.C

Durante el Día Mundial de las Ciudades de las Naciones Unidas organizado en Bogotá, la secretaria Distrital de la Mujer, Laura Tami Leal, conversó en Caracol Radio sobre el importante papel las mujeres en las ciudades.

“EL 52% de la población bogotana son mujeres , entonces por supuesto que nosotras hacemos parte de esa prioridad que tiene la ciudad. Tenemos una apuesta urbanística que pone en el centro a las mujeres cuidadoras para redistribuir sus cargas de cuidado con redes seguras para las mujeres“, aseguró la secretaria.

Tami Leal destacó el papel de los actores privados estas apuestas que han colaborado con el Distrito para que las mujeres vivan una vida sin violencia.

En lo corrido de 2025, solo en Bogotá se han presentado 13 feminicidios, por lo que erradicar la violencia y la misoginia sigue siendo un reto, a pesar de que disminuyeron estos crímenes en comparación con 2024.

”Tenemos una disminución en feminicidios del 30% a hoy, lo cual nos sigue comprometiendo con dos vías: la atención, estamos en 22 puntos de Fiscalía y en 8 hospitales”, indicó la funcionaria.

Nueva Casa de la Justicia

Precisamente para reforzar esta atención, la Secretaría de la Mujer inaugurará dos espacios antes de que termine el 2025.

Uno de ellos es una nueva Casa de la Justicia que estará ubicada en la localidad de Usme, en el sur de la ciudad y que se espera esté lista antes del 25 de noviembre.

En ese espacio se reunirán varias entidades desde la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad hasta Integración Social , para ofrecer servicios de justicia a la ciudadanía, como información, orientación y resolución de conflictos de convivencia en ámbitos familiares, vecinales y comunitarios.

Parque en Suba Bilbao

Otro espacio que se está construyendo es un parque en la localidad de Suba en el barrio Bilbao , uno de los sectores donde la mayoría de feminicidios se han presentado en la ciudad.

En esa zona “estamos haciendo el primer parque que construimos con arquitectas de la Asociación de Arquitectas y va a tener un enfoque de género”, afirmó Tami Leal.

La apuesta de la Alcaldía de Bogotá es construir una ciudad más equitativa y consciente de los derechos de las mujeres, con espacios públicos seguros para toda la ciudadanía.