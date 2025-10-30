Horacio José Serpa volverá a lanzarse al Congreso por el Partido Liberal

Congreso

El exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga Horacio José Serpa anunció que buscará volver al Congreso de la República, integrando la lista al Senado del Partido Liberal.

“Es una candidatura con amor por Colombia, vamos a hacer país, a defender nuestra democracia; vamos a luchar para que la Constitución Política de 1991 se cumpla, no queremos tirarnos en nuestro país”, afirmó el excongresista e hijo del dirigente liberal Horacio Serpa.

Serpa Moncada afirmó que su objetivo será “trabajar por la educación, por la salud, por nuestra Fuerza Pública. Recuperar la seguridad en las ciudades debe ser una prioridad y lo haremos con miles de personas que nos están apoyando y están felices de que regresemos al Senado”.