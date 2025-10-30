Helicol pide a Fiscalía reabrir investigación contra Ricardo Roa por ”favorecer” a Helistar

El abogado Julián Quintana Torres, actuando en representación de Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), pidió a la Fiscalía desarchivar la investigación contra Ricardo Roa y otros altos funcionarios de Ecopetrol y su filial Cenit por un presunto direccionamientos de contratos para transporte aéreo.

La denuncia de Helicol advertía que la petrolera habría favorecido por varios años - desde 2011 y hasta 2024- a la empresa Helistar en la contratación de servicios aéreos, limitando la libre competencia y afectándolos financieramente hasta el punto de tener que enfrentar una reorganización empresarial en 2019.

No obstante, el ente investigador “no detectó la existencia de un acuerdo criminal entre funcionarios de Ecopetrol S.A. y otras empresas, por cuanto los procesos de selección para la prestación del servicio de transporte aéreo nunca estuvieron concentrados en cabeza de una sola compañía, contrario a ello se han desarrollado por empresas diferentes”. Y, archivó el caso.

Ahora, Helicol pide reabrir el caso, advirtiendo que “la Fiscalía aplicó indebidamente una causal de archivo al confundir los conceptos de tipicidad y antijuridicidad, y que el cierre del expediente vulneró los principios de objetividad, exhaustividad y acceso a la justicia”.

En el documento se detallan hechos que, según la representación legal de la compañía, “revelan cancelaciones selectivas de procesos, modificaciones injustificadas en los pliegos de condiciones y posibles conflictos de interés entre funcionarios de Ecopetrol y contratistas del sector aéreo”.

“Esta solicitud busca que el proceso se reabra, se practiquen las pruebas omitidas y se investigue con rigor. No es un reclamo personal: es una exigencia de transparencia en la contratación pública”, señaló Quintana.