En Neiva invitan a celebrar la santidad y no el Halloween, como signo de identidad cristiana

Neiva

En su mensaje, el prelado destacó que cada año esta festividad permite renovar el compromiso de los fieles con los valores del Evangelio y el propósito de alcanzar la santidad. Señaló que, aunque muchas celebraciones actuales se enfocan en aspectos superficiales o de entretenimiento, los cristianos deben aprovechar este momento para fortalecer la fe, la bondad y el servicio hacia los demás.

Monseñor Mar o Antonio Merchán, obispo de Neiva, expreso que “frente al auge de las celebraciones de Halloween en colegios y espacios comerciales, la sociedad no debe ser esclava del consumo ni de las modas foráneas. Afirmó que más allá de las expresiones culturales, se debe promover una humanidad fundamentada en el amor, el respeto y la búsqueda de la voluntad de Dios, como verdaderos pilares de la vida cristiana”.

Por su parte, las autoridades policiales en Neiva y la administración municipal ha prohibido las llamadas caravanas de Halloween, como también el uso de espumas que causan daño a los transeúntes y niños que van a salir a las principales vías a reclamar los dulces, según lo ha dicho el coronel de la policía, en la capital huilense.

Finalmente, hizo un llamado a las familias para que inculquen en los niños el amor por las tradiciones propias y los valores espirituales. Expresó que, más que recurrir a disfraces externos, lo esencial es transformar el corazón y alimentar el espíritu con principios auténticamente cristianos, recordando que Cristo busca instaurar su amor en cada persona.