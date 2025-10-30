En Cúcuta piden que se prohíba la circulación de motos por 24 horas

Cúcuta

Teniendo en cuenta los desordenes que se han generado en Cúcuta, días previos a la celebración de Halloween, el concejal Alonso Torres le está solicitando al alcalde Jorge Acevedo, que analice la posibilidad de prohibir el tránsito de motos por 24 horas.

“Esto con la única intención de devolverle la tranquilidad, la seguridad a la comunidad cucuteña y al área metropolitana“, dijo el cabildante.

Agregó que es una medida que puede generar controversia, sobre todo para aquellas personas que tienen como medio transporte diario el uso de las motocicletas. Sin embargo, advierte el concejal, que más allá de afectar a los trabajadores, lo que se busca es preservar la seguridad en la ciudad.

“A esas personas honradas, trabajadoras que salen de día a día a trabajar, a llevar su sustento a la casa, les va a afectar esta propuesta pero les pido el favor que es un solo día, que lo hagamos de corazón, que utilicemos los medios de transporte público. Esto con la intención de que ustedes, en familia, en la tarde, en la noche, disfruten en diferentes barrios, en Atalaya, en La Libertad, en Belén, en el Aeropuerto, en todas las comunas de Cúcuta, que salgan con sus hijos tranquilos y no tengan el miedo, el temor de encontrarse con estos motorizados que los pueden atracar o Dios no lo quiera pueden atropellar a nuestros hijos”.

Agregó que las autoridades tienen toda la disponibilidad para controlar los desordenes que se presenten. Sin embargo, enfatizó que esto sería muy difícil, porque son 650 hombres de la policía, controlando a miles de motorizados que salen por toda Cúcuta y el Área Metropolitana.