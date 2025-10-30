El Pulso del Fútbol, 30 de octubre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Cuál es el equipo más decepcionante de la liga 43:13 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el triunfo de Santa Fe como visitante ante Junior y sus posibilidades de entrar a los ocho. Steven dijo: “Santa Fe es un equipo muy grande de Colombia, yo creo que si tiene jerarquía. Ayer ganó un partido que tenía que ganar y lo hizo. Ahora tiene más posibilidades”. Sobre el tema César agregó: “No tiene nada de jerarquía y esa discusión ya la he tenido muchas veces. La gente habla de jerarquía cuando se gana, pero se esconden cuando se pierde”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube