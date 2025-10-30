El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 30 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre los equipos que pelean por entrar a los ocho en la liga colombiana.

Juan Cedeño

¿Cuál es el equipo más decepcionante de la liga

43:13

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el triunfo de Santa Fe como visitante ante Junior y sus posibilidades de entrar a los ocho. Steven dijo: “Santa Fe es un equipo muy grande de Colombia, yo creo que si tiene jerarquía. Ayer ganó un partido que tenía que ganar y lo hizo. Ahora tiene más posibilidades”. Sobre el tema César agregó: “No tiene nada de jerarquía y esa discusión ya la he tenido muchas veces. La gente habla de jerarquía cuando se gana, pero se esconden cuando se pierde”.

No olvide escuchar el audio del programa.

