La defensa de la madre de Antonella pide que se declare la inimputabilidad en el caso

Manizales

Este martes se cumplió la audiencia de acusación en contra de la mamá de Antonella, la niña de 2 años que murió degollada en su casa del barrio San Sebastián de Manizales. La defensa de la madre solicitará que se declare la inimputabilidad, es decir, la falta de responsabilidad penal en el caso

La mujer procesada no aceptó los cargos y le dieron medida de detención intramural preventiva. La enviaron finalmente hacia Ibagué por cuestiones de seguridad. En julio de 28 de julio se autorizó el examen de medicina legal para determinar la capacidad mental de la madre de Antonella.

Ayer se registró audiencia de acusación y en marzo se realizará en 2026 la audiencia preparatoria.

Se recuerda que en julio la muerte de la pequeña Antonella, de casi 3 años, conmocionó a Manizales, Colombia, tras ser presuntamente asesinada por su propia madre, Silvana Torres. La tragedia habría ocurrido por venganza tras la ruptura de la madre con el padre de la niña.

“Entonces se puede solicitar por parte de la defensa al principio del proceso y después de la audiencia de acusación , los abogados defensores solicitan que se expida una evaluación de medicina legal que determine si la persona es inimputable o no. Esa determinación de la inimputabilidad es una prueba netamente técnica y solo medicina legal mediante orden de un juez de la República o de la fiscalía puede solicitarla. “dijo el medico y abogado José Norman Salazar.

Hasta el momento no se conoce el resultado del examen mental, pero la defensa pedirá la inimputabilidad es decir la falta de responsabilidad de la madre en a la muerte de la niña de tres años