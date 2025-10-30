Educación para toda la vida: el modelo del Politécnico Grancolombiano que replantea la formación

En un nuevo episodio de El Futuro de la Educación en Colombia, Wilson Manuel Mantilla, vicerrector de Estudiantes del Politécnico Grancolombiano, habló sobre los desafíos que enfrenta la educación superior en un entorno cada vez más digital. Para él, el aprendizaje no se detiene con el logro de un título, sino que debe evolucionar con las personas y responder a las necesidades del país.

En ese sentido, Mantilla explicó que el Politécnico cuenta con más de 56 mil estudiantes, de los cuales el 80 % cursa programas virtuales. Con presencia en todos los departamentos, la institución ha fortalecido el acceso al conocimiento y el acompañamiento académico y emocional, ofreciendo más de 90 servicios de asesoría a esa población.

Además, resaltó que la humanización no es un discurso, sino una transformación que pone al ser humano en el centro de la experiencia educativa. “No hablamos solo de permanencia, sino de una experiencia integral”, afirmó, destacando la importancia de garantizar calidad y pertinencia desde las regiones, a través de herramientas como la inteligencia artificial no como una moda, sino como un componente que potencie las capacidades humanas.

