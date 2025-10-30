Condenaron a exfuncionario del Agustín Codazzi en el Tolima por corrupción

Tolima

Luego de avalar el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Daniel Francisco Flórez Castro, un juez de conocimiento lo condenó a la pena de 4 años y 8 meses de prisión, por ser responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión y cohecho impropio.

Daniel Francisco Flórez Castro era integrante del grupo delincuencial denominado Los del Instituto, dedicado a cobrar dinero o dádivas a cambio de la realización irregular de trámites al interior del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) Regional Tolima. Este escándalo de corrupción estalló en diciembre de 2021.

El entonces funcionario del IGAC se aprovechó de sus funciones, entre marzo y junio de 2021, para recibir dinero por adelantar trámites como certificados catastrales, resoluciones de actualización de nuevos propietarios, englobes y correcciones de predios, entre otros.

Los hechos ocurrieron en Ibagué, Saldaña y Villahermosa (Tolima). Flórez Castro aceptó dádivas por más de $1.700.000, dinero reintegrado como parte del preacuerdo.

‘Los del Instituto’ contaban con la participación de personas ajenas a esta entidad, como particulares, topógrafos y servidores de otras entidades públicas departamentales. Estas personas cumplían diferentes roles que afectaron la administración pública.