Colombia impulsa el primer Territorio Campesino Agroalimentario

La Agencia Nacional de tierras oficializó el primer Territorio Campesino Agroalimentario del país, llamado “Nuevo Amanecer”, ubicado en los municipios de Tamalameque, Chimichagua y Pailitas en el Cesar.

La decisión fue tomada por el Consejo Directivo y marca un hito en el reconocimiento de las territorialidades rurales y en la reorganización social de la propiedad de la tierra en Colombia.

La directora de acceso a tierra de la ANT Deicy Gómez manifestó que el territorio cubre 6.286 hectáreas y agrupa a 214 familias que suman más de 650 personas, de las cuales el 67% son víctimas del conflicto armado.

Dijo que la articulación comunitaria se da a través del Movimiento de Trabajadores, Trabajadoras, Campesinas y Campesinos del Cesar (MTCC) y de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Canaán, La Victoria, Nueva Esperanza, Rivera, La Paz, Sabana de los Entierros, Las Villas, Sabanas de Barril y San Gerónimo. Entre los objetivos destacan fortalecer la economía campesina, proteger la tierra y garantizar el derecho a permanecer en el territorio.

Subrayó que se trata de un logro significativo tanto para las comunidades como para la Reforma Agraria en el país, mencionando que el TECAM abarca más de 6.200 hectáreas y beneficia a más de 250 familias.