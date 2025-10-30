Clúster Industrial de Transición Energética en Cartagena se consolida como referente

En el marco de la iniciativa Transitioning Industrial Clusters (TIC), liderada por el Foro Económico Mundial en colaboración con Accenture, se llevó a cabo en Cartagena un evento de dos días para estructurar el Clúster Industrial de Transición Energética, una apuesta conjunta inicialmente liderada de Ecopetrol – Refinería de Cartagena, Frontera Energy – Puerto Bahía, Promigas y la Cámara de Comercio de Cartagena.

Este espacio convocó a líderes empresariales, institucionales y académicos para consolidar una visión compartida que posicione a Cartagena como un referente regional en la transición hacia energías limpias, integrando además la seguridad y la sostenibilidad energética como ejes estratégicos para Colombia, Centroamérica y el Caribe.

Un espacio para la acción colaborativa

Un objetivo clave fue identificar condiciones habilitantes en políticas públicas, inversión, infraestructura y talento humano, necesarias para acelerar la acción coordinada del ecosistema industrial de Cartagena hacia una matriz energética más limpia, estable y resiliente.

“El clúster de Cartagena demuestra cómo los ecosistemas industriales pueden acelerar la transición energética cuando empresas, instituciones y comunidades trabajan juntas”, afirmó Fernando J. Gómez, miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial.

“Al fomentar la colaboración, compartir conocimiento y movilizar inversión, Cartagena puede convertirse en un modelo para otras regiones de América Latina y más allá”.

La primera jornada se realizó en las instalaciones de Promigas en Cartagena y en Puerto Bahía, donde los participantes avanzaron en la creación de una visión común, en la identificación de proyectos estratégicos con impacto regional, trazaron sinergias intersectoriales y esquemas de simbiosis industrial, y co-crearon modelos de gobernanza orientados a escalar iniciativas de descarbonización, economía circular y diversificación energética.

La segunda jornada tuvo lugar en el Centro de Innovación y Tecnología del Caribe en Cartagena, un escenario concebido para articular investigación aplicada, desarrollo tecnológico y formación de capital humano en energía, agua y sostenibilidad.

La elección de este espacio reforzó el propósito del clúster de conectar la visión empresarial con las capacidades de ciencia e innovación que demanda la transición energética.

La agenda incluyó talleres de visión conjunta, diseño de rutas colaborativas, presentación de experiencias internacionales y la identificación de nuevas oportunidades de agregación de demanda y generación de energía en cuatro frentes:

-Descarbonización y eficiencia energética.-Crecimiento y seguridad energética.

-Simbiosis industrial: economía circular, energía y agua.

-Ampliación de oferta y diversificación de vectores energéticos.